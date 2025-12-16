Historic Tour

Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18 23:30:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-18

Après avoir donné le coup d’envoi de l’exercice 2022, le prestigieux circuit de Nevers Magny-Cours accueille cette fois le meeting de rentrée du Championnat de France Historique des Circuits.

Il s’agira pour l’occasion du quatrième Historic Tour organisé sur cette piste emprunté par les plus grands. De fait, aujourd’hui comme hier, courir à Magny-Cours demeure un privilège.

Un véritable pèlerinage pour tout pilote qui a l’histoire de la Formule 1 en mémoire ! .

Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 1 41 22 20 10

English : Historic Tour

L’événement Historic Tour Magny-Cours a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Saint-Pierre Magny-Cours