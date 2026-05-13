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Grande visite du fonds Raymond Peynet et de l’exposition Quino, Musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes

Grande visite du fonds Raymond Peynet et de l’exposition Quino, Musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Peynet et du dessin humoristique

Adresse : Place Nationale, 06160 Antibes

Ville : 06600 Antibes

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : dans la limite des places disponibles

Grande visite du fonds Raymond Peynet et de l’exposition Quino Samedi 23 mai, 21h30 Musée Peynet et du dessin humoristique Alpes-Maritimes

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Grande visite du fonds

Raymond Peynet et

de l’exposition Quino

Musée Peynet et du dessin humoristique Place Nationale, 06160 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 30 http://www.antibes-juanlespins.com [{« type »: « email », « value »: « magali.ardisson@ville-antibes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 90 54 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 90 54 29 »}]
Grande visite du fonds

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