Grande visite du fonds Raymond Peynet et de l’exposition Quino, Musée Peynet et du dessin humoristique, Antibes

Grande visite du fonds Raymond Peynet et de l’exposition Quino Samedi 23 mai, 21h30 Musée Peynet et du dessin humoristique Alpes-Maritimes

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Grande visite du fonds

Raymond Peynet et

de l’exposition Quino

Musée Peynet et du dessin humoristique Place Nationale, 06160 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 90 54 30 http://www.antibes-juanlespins.com [{« type »: « email », « value »: « magali.ardisson@ville-antibes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 90 54 30 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 92 90 54 29 »}]

Grande visite du fonds