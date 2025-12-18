GRANDMA’S ASHES + KICKS avenue Maréchal Leclerc Perpignan
GRANDMA’S ASHES + KICKS
avenue Maréchal Leclerc ELMEDIATOR Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 2 – 2 – 2
Début : 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19
2026-03-19
Au Mediator, en soutien à l’association Aziza.
avenue Maréchal Leclerc ELMEDIATOR Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org
English :
To Mediator, in support of the Aziza association.
