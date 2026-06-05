Grands et petits jeux Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine

En libre accès

Jeux en libre usage tout au long de la journée

**Jeu de Paume en fête, c’est aussi des jeux pour toute la famille !**

Amusez-vous en famille avec de nombreux jeux en libre accès tout au long de la journée.

De quoi passer des moments de qualité entre petits et grands !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00

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Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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