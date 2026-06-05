Grands et petits jeux Jeu de Paume Rennes
Grands et petits jeux Jeu de Paume Rennes samedi 13 juin 2026.
Grands et petits jeux Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine
En libre accès
Jeux en libre usage tout au long de la journée
**Jeu de Paume en fête, c’est aussi des jeux pour toute la famille !**
Amusez-vous en famille avec de nombreux jeux en libre accès tout au long de la journée.
De quoi passer des moments de qualité entre petits et grands !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00
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Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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