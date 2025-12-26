Granit Aventure Rando VTT marathon

Jonas Ambazac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Epreuve à travers les monts d’Ambazac. Défi hors-norme basé sur un tracé physique, technique et sauvage. Une des épreuves les plus relevée de l’hexagone qui se veut conviviale pour chacun des participants qui viennent de toute la France. 35, 55 et 75 km, dénivelés positifs 2500 m. Parcours qui se déroulent en mode rando raid non chronométré. Le 80 km est proposé également en mode xc marathon chronométré avec différents classements et récompenses. .

Jonas Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 34 23 55 ambazacsprinterclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Granit Aventure Rando VTT marathon

L’événement Granit Aventure Rando VTT marathon Ambazac a été mis à jour le 2025-12-25 par OT Monts du Limousin