Festival Au bout du conte Abracad’Afrique Bibliothèque Ambazac
Festival Au bout du conte Abracad’Afrique Bibliothèque Ambazac mercredi 10 juin 2026.
Ambazac
Festival Au bout du conte Abracad’Afrique
Bibliothèque 3 Avenue de la Libération Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 10:30:00
Date(s) :
2026-06-10
L’Afrique un grand continent tout en couleur, entouré de mers bleues comme le ciel. L’Afrique plein de pays avec des hommes, des femmes, des enfants, tous très différents et qui jouent d’incroyables instruments ! L’Afrique… Vincent a vraiment eu de la chance il y a fait beaucoup de voyages. Aujourd’hui, il vous y emmène ! Ses malles pleines d’instruments à vous montrer ! C’est parti. À pied ? Trop loin ! En bateau ? Impossible ! Il a le mal de mer. En avion ? Oh non, trop bruyant et trop de carburant ! Mais comment ? Ah, alors, allons en Afrique en baguette magique. .
Bibliothèque 3 Avenue de la Libération Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 85 76 bibliotheque@ambazac.fr
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English : Festival Au bout du conte Abracad’Afrique
L’événement Festival Au bout du conte Abracad’Afrique Ambazac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Monts du Limousin
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