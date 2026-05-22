Ambazac

Les Festiv’Eté de Jonas Gotham Musique

étang de Jonas Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Pour sa deuxième édition des Festiv’été de Jonas, la ville d’Ambazac vous donne rendez-vous tout l’été pour des soirées festives, conviviales et gratuites organisées en partenariat avec les associations de la commune. Concerts, marchés festifs ou cinémas en plein air, il y en a pour tous les goûts, sans oublier le traditionnel feu d’artifice ! Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux pour partager le plaisir de se retrouver sur ce site emblématique de la vie d’Ambazac, au creux des Monts et les pieds dans l’eau. Gotham Musique ils ont enflammé Jonas l’été dernier, les Limougeauds du groupe Gotham Musique reviennent cette année pour votre plus grand plaisir. Laissez-vous porter par leur univers pop-rock et leurs reprises électrisées des standards du genre. Marché festif, buvette tenue par l’Association des Commerçants et Artisans. .

étang de Jonas Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 3 36 99 33 87 communication@ambazac.fr

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English : Les Festiv’Eté de Jonas Gotham Musique

L’événement Les Festiv’Eté de Jonas Gotham Musique Ambazac a été mis à jour le 2026-05-22 par Terres de Limousin