Murmures d’éveilleurs : un voyage sensoriel et poétique !, Le Jardin des Pirates Bourbon, Ambazac

Murmures d’éveilleurs : un voyage sensoriel et poétique ! Samedi 6 juin, 16h30 Le Jardin des Pirates Bourbon Haute-Vienne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Plongez dans l’univers envoûtant du spectacle itinérant Murmures d’éveilleurs, créé par la compagnie Théâtre d’Illusia et porté par Marja Nykanen et Jean-Christophe Canivet. À travers cinq personnages inspirants, chacun ayant marqué son époque, ce spectacle éveille vos sens et célèbre la magie du vivant.

Une expérience immersive où :

L’ouïe s’éveille à la musique des plantes,

L’odorat s’enchante d’essences florales,

Le goût s’émerveille de dégustations de graines,

La vue s’anime grâce à des marionnettes pleines de vie,

Le toucher et l’émotion naissent de cette rencontre unique entre art et nature.

Murmures d’éveilleurs est une invitation à réveiller votre curiosité, à écouter l’invisible et à renouer avec la poésie du monde végétal.

Un spectacle pour tous, à vivre en famille ou entre amis.

Le Jardin des Pirates Bourbon 3 rue des Docteurs Ballet, 87240 Ambazac Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 13 09 88 74 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577702576550 Le Jardin des Pirates Bourbon a été nommé ainsi par le Conseil municipal des Jeunes. Il est directement rattaché à la Maison Bourbon, ancienne propriété de la famille Bourbon (colonel, neuropsychiatre et pharmacienne). La pharmacie faisait partie intégrante de cette propriété.

Auparavant, le site appartenait aux Docteurs Ballet, dont la mémoire est honorée par une fontaine située sur l’esplanade de la mairie, entre celle-ci et l’église. Cette fontaine a été financée par Gilbert Ballet (neurologue, professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris et chef de clinique du professeur Charcot), afin de rendre hommage à son père, Philippe-Jacques-Delphin Ballet (1816-1883). Ce dernier, médecin à Ambazac, fut également maire et conseiller général. Grâce à son action, la commune a pu bénéficier de l’adduction d’eau provenant des nombreuses sources environnantes.

Aujourd’hui, la Maison Bourbon est devenue un équipement communal d’Ambazac, officiellement inauguré le 26 juin 2025. Elle a été entièrement réhabilitée lors d’une première tranche de travaux, réalisée par les étudiants en Master 1 de l’Atelier du Limousin (chantier-école) de l’École d’architecture de Paris Val de Seine.

Ce lieu se veut exemplaire en matière de :

• rénovation du patrimoine,

• écologie (réemploi des matériaux existants, façade végétalisée),

• création de lien social,

• adaptation aux changements climatiques.

La Maison Bourbon s’ouvre sur le jardin et propose :

• un salon cocooning (coin lecture et détente),

• des jeux extérieurs,

• une cuisine favorisant la convivialité entre intérieur et extérieur,

• des espaces aménagés pour rester ouverts et accessibles.

Le jardin abritait autrefois plusieurs arbres centenaires, dont deux chênes américains abattus pour des raisons de sécurité. Il reste aujourd’hui un arbre plus que centenaire, offrant une ombre bienfaisante lors des après-midis d’été. Le site a été re-végétalisé pour encourager les rencontres et la convivialité, comblant ainsi le manque de jardin public dans la ville.

La Maison Bourbon et son Jardin des Pirates, en lien avec la Médiathèque et le Cinéma des Monts (créé en 2024), participent à la constitution d’un pôle culturel à Ambazac. La rue des Docteurs Ballet assure la connexion entre ces différents lieux emblématiques. Ouverture permanente en centre ville à proximité immédiate de la médiathèque, du cinéma, de commerces et de parkings situés à 100 mètres.

Plongez dans l’univers envoûtant du spectacle itinérant Murmures d’éveilleurs.

©Joëlle Pinardon