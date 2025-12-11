Courses Les Gendarmes et les Voleurs de Temps

Domaine de Muret Ambazac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Seul ou entre amis, en couple, en famille, avec vos enfants, et même votre chien, venez vivre 2 jours de fête et d’évasion 100% nature ! Au programme des ‘Gendarmes et Voleurs de Temps’ (10 épreuves et la randonnée pédestre) vous trouverez naturellement la distance qui vous convient pour vivre et partager des émotions fortes, des moments inoubliables de convivialité dans un site exceptionnel de verdure, d’eau et de pierres, au cœur des Monts d’Ambazac, situés au centre de la France. .

Domaine de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 21 31 86 lesgvt87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Courses Les Gendarmes et les Voleurs de Temps

L’événement Courses Les Gendarmes et les Voleurs de Temps Ambazac a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Monts du Limousin