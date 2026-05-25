Balade contée Patrimoine minéralogique Musée de Minéralogie et de Pétrographie Ambazac
Balade contée Patrimoine minéralogique Musée de Minéralogie et de Pétrographie Ambazac vendredi 10 juillet 2026.
Ambazac
Balade contée Patrimoine minéralogique
Musée de Minéralogie et de Pétrographie 5 Avenue de la Libération Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Explorez le patrimoine minéralogique des Monts d’Ambazac à travers une journée immersive mêlant culture et nature. Programme 9h30 visite du musée suivie d’une conférence ; 14h30 balade sur le chemin des carriers. Une expérience enrichissante pour les amateurs de géologie et d’histoire locale. .
Musée de Minéralogie et de Pétrographie 5 Avenue de la Libération Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 65 02 71 lougerbassou@gmail.com
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English : Balade contée Patrimoine minéralogique
L’événement Balade contée Patrimoine minéralogique Ambazac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Monts du Limousin
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