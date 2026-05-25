Balade contée Patrimoine minéralogique Musée de Minéralogie et de Pétrographie Ambazac

Ambazac

Balade contée Patrimoine minéralogique

Musée de Minéralogie et de Pétrographie 5 Avenue de la Libération Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Explorez le patrimoine minéralogique des Monts d’Ambazac à travers une journée immersive mêlant culture et nature. Programme 9h30 visite du musée suivie d’une conférence ; 14h30 balade sur le chemin des carriers. Une expérience enrichissante pour les amateurs de géologie et d’histoire locale. .

Musée de Minéralogie et de Pétrographie 5 Avenue de la Libération Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 65 02 71 lougerbassou@gmail.com

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English : Balade contée Patrimoine minéralogique

L’événement Balade contée Patrimoine minéralogique Ambazac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Monts du Limousin