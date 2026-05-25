Ambazac

Soirée danses traditionnelles

Les Tables de Muret Ambazac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:50:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Retrouvez Lou Gerbassou pour une soirée conviviale autour des danses traditionnelles. Ambiance garantie pour petits et grands ! .

Les Tables de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 65 02 71 lougerbassou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée danses traditionnelles

L’événement Soirée danses traditionnelles Ambazac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Monts du Limousin