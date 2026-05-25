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Soirée danses traditionnelles Ambazac

Soirée danses traditionnelles Ambazac

Soirée danses traditionnelles Ambazac vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Les Tables de Muret

Ville : 87240 Ambazac

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 20:50:00

Tarif :

Ambazac

Soirée danses traditionnelles

Les Tables de Muret Ambazac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:50:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Retrouvez Lou Gerbassou pour une soirée conviviale autour des danses traditionnelles. Ambiance garantie pour petits et grands !   .

Les Tables de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 65 02 71  lougerbassou@gmail.com

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English : Soirée danses traditionnelles

L’événement Soirée danses traditionnelles Ambazac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Monts du Limousin

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