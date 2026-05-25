Ambazac

Fête populaire

Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

L’association Lou Gerbassou accueille le groupe Les Soleils Boulonnais pour une immersion dans les traditions du Nord de la France. Une sortie idéale en famille pour lancer la saison estivale. .

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 64 28 lougerbassou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête populaire

L’événement Fête populaire Ambazac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Monts du Limousin