Fête populaire Ambazac
Fête populaire Ambazac samedi 27 juin 2026.
Ambazac
Fête populaire
Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
L’association Lou Gerbassou accueille le groupe Les Soleils Boulonnais pour une immersion dans les traditions du Nord de la France. Une sortie idéale en famille pour lancer la saison estivale. .
Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 64 28 lougerbassou@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête populaire
L’événement Fête populaire Ambazac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Monts du Limousin
À voir aussi à Ambazac (Haute-Vienne)
- Murmures d’éveilleurs : un voyage sensoriel et poétique !, Le Jardin des Pirates Bourbon, Ambazac 6 juin 2026
- Festival Au bout du conte Abracad’Afrique Bibliothèque Ambazac 10 juin 2026
- Les ateliers folklos de Lou Gerbassou Local Lou Gerbassou Parking du collège Ambazac 13 juin 2026
- Granit Aventure Rando VTT marathon, Ambazac 14 juin 2026
- Les Festiv’Eté de Jonas Aloha Le Top du Top 50 Ambazac 3 juillet 2026