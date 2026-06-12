Boutique éphémère d’Ambazac Salle 1 sous la Mairie Ambazac
Boutique éphémère d’Ambazac Salle 1 sous la Mairie Ambazac mercredi 8 juillet 2026.
Ambazac
Boutique éphémère d’Ambazac
Salle 1 sous la Mairie Rue d’Oradour sur Glâne Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-07-08
L’association La Vitrine des Monts du Limousin annonce avec enthousiasme l’ouverture de sa 6ᵉ boutique éphémère estivale. Au programme 29 artisans et producteurs locaux réunis ; des créations uniques et authentiques ; des gourmandises de saison issues du terroir ; des idées cadeaux pour tous les goûts et tous les budgets. Que vous soyez en quête d’un souvenir, d’un produit local ou simplement curieux de découvrir le savoir-faire du territoire, cette boutique est une étape incontournable de votre été. Petits et grands y trouveront leur bonheur ! Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial et soutenir l’artisanat local. .
Salle 1 sous la Mairie Rue d’Oradour sur Glâne Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine vitrinedesmontsdulimousin@gmail.com
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English : Boutique éphémère d’Ambazac
L’événement Boutique éphémère d’Ambazac Ambazac a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres de Limousin
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