Graphisme place de la Libération Nyons
Graphisme place de la Libération Nyons lundi 4 mai 2026.
Nyons
Graphisme
place de la Libération Espace Roumanille Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 15:30:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-04
Photographies
Une exposition qui met en valeur par l’expression photographique (perspective, jeux d’ombres et de lumières, plongées, contre plongée, etc…) les aspects graphiques des sujets photographiés
.
place de la Libération Espace Roumanille Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mairiedenyons@nyons.com
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English :
Photographs
An exhibition that uses photographic expression (perspective, play of light and shadow, plunges, back plunges, etc.) to highlight the graphic aspects of the subjects photographed
L’événement Graphisme Nyons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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