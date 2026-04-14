Grass / Rencontre avec Emmanuel Cano, Le Cratère, Toulouse

Grass / Rencontre avec Emmanuel Cano Vendredi 24 avril, 20h45 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:45:00+02:00 – 2026-04-24T22:45:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:45:00+02:00 – 2026-04-24T22:45:00+02:00

Grass / de Hong Sang-Soo / 1h06 / Coree du Sud / Avec 김민희, 정진영, 기주봉, Seo Young-hwa, Kim Sae-byuk, Ahn Jae-hong, Gong Min-jeung, 신석호, 김명수, 이유영, Han Ja-yi, 강태우

Synopsis : Au bout d’une allée, un café que personne ne s’attendrait à trouver. Les gens s’assoient et parlent de leur vie. Au fil du temps, les clients se côtoient et apprennent à se connaître. Une femme les observe et semble mettre par écrit leurs pensées. La nuit commence à tomber mais tous restent dans le café.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/grass »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRZQPYI#showsession?id=emsx001100017729&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse