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Gratiferia Argentan

Gratiferia Argentan vendredi 4 septembre 2026.

Adresse : 1 Rue des Pervenches

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Argentan

Gratiferia

1 Rue des Pervenches Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:00:00
fin : 2026-09-04 20:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Dans le cadre de la Fête de Quartier Vallée d’Auge, la Gratiferia (Fête du gratuit) permet à chacun(e) de déposer des objets devenus inutiles et/ou de prendre des objets qui l’intéressent.   .

1 Rue des Pervenches Argentan 61200 Orne Normandie   biosurorne@gmail.com

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English : Gratiferia

L’événement Gratiferia Argentan a été mis à jour le 2026-05-20 par Terres d’Argentan Intercom

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