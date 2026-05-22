Gratiferia Argentan
Gratiferia Argentan vendredi 4 septembre 2026.
Argentan
Gratiferia
1 Rue des Pervenches Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 16:00:00
fin : 2026-09-04 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Dans le cadre de la Fête de Quartier Vallée d’Auge, la Gratiferia (Fête du gratuit) permet à chacun(e) de déposer des objets devenus inutiles et/ou de prendre des objets qui l’intéressent. .
1 Rue des Pervenches Argentan 61200 Orne Normandie biosurorne@gmail.com
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English : Gratiferia
L’événement Gratiferia Argentan a été mis à jour le 2026-05-20 par Terres d’Argentan Intercom
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