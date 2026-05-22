Argentan

Gratiferia

1 Rue des Pervenches Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 16:00:00

fin : 2026-09-04 20:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Dans le cadre de la Fête de Quartier Vallée d’Auge, la Gratiferia (Fête du gratuit) permet à chacun(e) de déposer des objets devenus inutiles et/ou de prendre des objets qui l’intéressent. .

1 Rue des Pervenches Argentan 61200 Orne Normandie biosurorne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gratiferia

L’événement Gratiferia Argentan a été mis à jour le 2026-05-20 par Terres d’Argentan Intercom