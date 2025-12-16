Gravel du Lion Belfort

Gravel du Lion

Maison de quartier des Forges Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-26

Le dimanche 26 avril 2026, Belfort devient le royaume du gravel des boucles en semi-autonomie, des paysages variés et un accueil convivial.

Départ unique Belfort, Maison de Quartier des Forges (3 rue de Marseille)

Parcours en pétale autour d’un ravitaillement central à Bourogne

Plusieurs distances pour tous les niveaux, du “p’tit Lion (30 km), Le Lionceau (50km), Le Fauve (75 km), Le Rugissant (100 km), le Roi (130 km) et le Mythique (150 km)

Navigation par traces GPS (boucles non balisées, sauf dans Belfort, dans certains passages délicats et à proximité du ravitaillement principalement sur les zones asphaltées), sans rubalises, pour une aventure authentique

Tarifs accessibles et vélos acceptés gravel, cyclo-cross, VTC, VTT, avec ou sans assistance électrique

Le Gravel du Lion, c’est une aventure à vivre pleinement. Venez faire vibrer vos pneus… et rugir de plaisir !

Toutes les infos pratiques et les inscriptions sont accessibles sur https://graveldulion.fr

C’est une organisation de cyclotourisme sans compétition, ni classement, ouverte à tou(te)s, les mineurs devant présenter une autorisation parentale. Chaque participant devra respecter le code de la route. .

Maison de quartier des Forges Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

