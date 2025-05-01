Graver l’imaginaire Galerie La Ville A des Arts Paris

Au programme

Rencontre avec les graveurs :

– Didier Mazuru, vendredi 27 et samedi 28 mars

– Georges Rubel, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et mardi 31 mars, mercredi 1er et jeudi 2 avril

– Etienne Lodého, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et mardi 31 mars, mercredi 1er et jeudi 2 avril

Yves Doaré est né en 1943. Artiste peintre et graveur, sa carrière s’est développée à Paris puis à Quimper. Il a commencé sa formation artistique dans l’atelier de Jean Delpech à Montparnasse (1969‑1970) et a été pensionnaire à la Casa de Velázquez à Madrid.

Étienne Lodého est né en 1953. Il a étudié à l’école des arts appliqués de Sèvres et à l’atelier de Jean Delpech à Montparnasse, où il a côtoyé des artistes comme Érik Desmazières et Yves Doaré. Son œuvre explore divers styles, allant de la maîtrise de la forme à l’abstraction.

Didier Mazuru est né en 1953. Il suit des études d’architecture à l’École des Beaux‑Arts de Paris tout en développant ses premières créations artistiques personnelles. En 1976, la découverte des œuvres de Desmazières, Mohlitz et Doaré, à la galerie Bernier, l’initie à la gravure. Depuis 2012, il se consacre pleinement à la peinture.

Yves Milet-Desfougères est né en 1934 et disparu en 2022. Artiste peintre et graveur, connu pour son œuvre figurative, imaginative et onirique, proche du surréalisme, de Le Maréchal et de Dado. Il a collaboré avec Pierre Lallier à l’atelier Leblanc et a reçu le prix Bresdin en 1995. Il a séjourné dans les années 90 à Montréal où il s’est lié d’amitié avec des artistes québécois.

Jacques Moreau, dit Le Maréchal est né en 1928 et disparu en 2016. Peintre, graveur, dessinateur, poète, proche du surréalisme mais indépendant du groupe, ses dessins inextricables et ses peintures transparentes l’ont fait connaître sur la scène internationale. Gaston Bachelard, André Breton, André Pieyre de Mandiargues ou encore Edouard Glissant ont commenté et apprécié son oeuvre.

Georges Rubel est né en 1945. Graveur, il est un aquafortiste et buriniste, formé par Jacques Moreau, dit Le Maréchal et à l’atelier de Jean Delpech. Partageant la passion de l’image avec Yves Doaré, Etienne Lodého, Didier Mazuru, Philippe Mohlitz et Yves Milet-Desfougères, il a développé un langage artistique intemporel dans des gravures dignes de celles des miniaturistes de la Renaissance.

Ouvrages et DVD disponibles

Ouvrages :

Jacques Moreau dit Le Maréchal, L‘Imperceptible abîme, éditions Venus d’Ailleurs, 2023

Le Maréchal, catalogue de l’oeuvre gravé, éditions Broutta, 1985

Yves Milet, Graveur, éditions l’Ermitage, 1990

Pierre Autin-Grenier, Rats, éditions Circa 1924 avec des illustrations de Georges Rubel

DVD de la collection Impressions fortes :

Rodolphe Bresdin , « Chien-Caillou et le Bon Samaritain » , avec Georges Rubel

Jacques Callot, « La Tentation de saint Antoine », avec Érik Desmazières

Piranèse, « Les Prisons imaginaires », avec Érik Desmazières

Albrecht Dürer, « Le Chevalier, la Mort et le Diable », avec Philippe Mohlitz

Honoré Daumier , « Le massacre de la rue Transnonain », avec Quentin Préaud

« Le Paris d’Érik » consacré au travail d’Érik Desmazières dans l’atelier du pressier d’art René Tazé

Organisation

L’association Les Amis d’Yves Milet-Desfougères a pour mission de préserver et faire connaître l’œuvre (peintures, dessins et gravures) de l’artiste éponyme. Elle rassemble ses amis, graveurs, anciens imprimeurs, collectionneurs, … et ceux qui le découvrent aujourd’hui et l’apprécient. .

site : https://www.ymd-art.com/

mail : lesamisdyvesmiletdesfougeres@gmail.com

tél : 06 24 43 46 35

Romantiques, fantastiques, surréels, visionnaires, oniriques…, à quels mondes et univers appartiennent les paysages et personnages imaginaires des gravures exposées à La Ville A des Arts ? Doaré, Le Maréchal, Lodého, Mazuru, Milet-Desfougères et Rubel nous tendent la main et ouvrent les yeux, pour nous faire pénétrer dans leur quête des abîmes sublimes.

Du lundi 23 mars 2026 au dimanche 05 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Galerie La Ville A des Arts 15, rue Hégésippe Moreau 75018 Paris

+33613486817 lesamisdyvesmiletdesfougeres@gmail.com



