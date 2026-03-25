À Voix Haute Maison de la Conversation Paris
À Voix Haute Maison de la Conversation Paris samedi 4 avril 2026.
Prendre la parole n’est pas toujours une question de talent, mais souvent de légitimité. À voix haute est un programme conçu pour déconstruire les peurs liées à l’oral, reprendre confiance et apprendre à poser sa parole avec justesse.
Le programme se déroule en 2 séances complémentaires :
Samedi 4 avril, de 10h à 14h
Samedi 18 avril, de 14h à 18h
À travers deux séances complémentaires, le programme propose un cadre bienveillant pour travailler sa voix, clarifier ses idées et s’autoriser à s’exprimer, sans chercher la performance ni les mots compliqués. Ici, pas de concours d’éloquence : juste l’essentiel, du concret et une parole qui trouve sa place.
Tarif
Gratuit
Animation
Ain’t We Women
Comment venir ?
Maison de la Conversation
12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Oser prendre la parole avec « À voix haute » ! ️Un programme bienveillant pour gagner en confiance et légitimité, sans pression.
Le samedi 18 avril 2026
de 14h00 à 18h00
Le samedi 04 avril 2026
de 10h00 à 14h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-04T10:00:00+02:00_2026-04-04T14:00:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T18:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/a-voix-haute-tickets-1985807345226?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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