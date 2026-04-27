GREASE IS THE WORD L’ORIGINAL Montpellier
GREASE IS THE WORD L’ORIGINAL Montpellier dimanche 18 octobre 2026.
Montpellier
GREASE IS THE WORD L’ORIGINAL
2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault
Tarif : 29 – 29 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, où Sandy retrouve son amour d’été, Danny Zuko, leader des T-Birds. Si elle est ravie, lui se soucie plus de sa popularité que de ses sentiments. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va s’imposer dans ce jeu d’amour.
L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, où Sandy retrouve son amour d’été, Danny Zuko, leader des T-Birds. Si elle est ravie, lui se soucie plus de sa popularité que de ses sentiments. Aidée par les Pink Ladies, Sandy va s’imposer dans ce jeu d’amour.
Plongez dans les plus grands tubes de Grease chantés depuis 50 ans You’re the One That I Want , Sandy , Hopelessly Devoted to You , et bien d’autres.
GREASE IS THE WORD un spectacle à ne pas manquer avec 14 artistes sur scène et 4 musiciens live !
Réservation place pmr
julie@adamconcerts.com .
2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
Set in 1959 at Rydell High School, Sandy is reunited with her summer sweetheart, Danny Zuko, leader of the T-Birds. While she’s thrilled, he’s more concerned with her popularity than her feelings. With the help of the Pink Ladies, Sandy will win the game of love.
L’événement GREASE IS THE WORD L’ORIGINAL Montpellier a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT MONTPELLIER
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