Green Christmas : création de cadeaux NATURE parent/enfant le 29/11/26 à Issy-les-Moulineaux !, 92130 Issy-les-Moulineaux, France, Issy-les-Moulineaux
dimanche 29 novembre 2026 · 92130 Issy-les-Moulineaux, France · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Green Christmas : création de cadeaux NATURE parent/enfant le 29/11/26 à Issy-les-Moulineaux ! Dimanche 29 novembre, 11h00 92130 Issy-les-Moulineaux, France Hauts-de-Seine
Tarifs : Tarif duo 1 adulte/1 enfant 75€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-29T11:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00
Fin : 2026-11-29T11:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00
En DUO 1 adulte ET 1 enfant pour : CRÉER UNE DIZAINE DE CADEAUX NATURE (bougie, savon, mobile, cosmétiques, bijoux…) pour :
– Partager des moments complices et créatifs à 4 mains ✨
– Réaliser qu’on peut faire des choses merveilleuses avec la Nature
– Développer motricité fine et concentration
– Créer des cadeaux Nature pour sa mamie, son parrain, son cousin, son voisin…
– Sensibiliser ensemble dans l’action à la consommation effrénée de cette période…
– Passer du temps rien que tous les DEUX avec son/un enfant ❤️
– Voir que la Nature est source de bien des richesses à portée de mains
Durée : 8h
Activité organisée par Anne-Jeanne – Educatrice Nature/Educatrice Montessori
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/green-christmas-creation-de-cadeaux-nature-parent-enfant-6201
92130 Issy-les-Moulineaux, France 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/green-christmas-creation-de-cadeaux-nature-parent-enfant-6201 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/green-christmas-creation-de-cadeaux-nature-parent-enfant-6201 »}]
UNE JOURNÉE d’ateliers créatifs Montessori-Nature en famille pour fabriquer de sublimes cadeaux issus de la Nature ! Nature Atelier nature
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