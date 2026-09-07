Green Christmas : création de cadeaux NATURE parent/enfant le 29/11/26 à Issy-les-Moulineaux !, 92130 Issy-les-Moulineaux, France, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Green Christmas : création de cadeaux NATURE parent/enfant le 29/11/26 à Issy-les-Moulineaux ! Dimanche 29 novembre, 11h00 92130 Issy-les-Moulineaux, France Hauts-de-Seine

Tarifs : Tarif duo 1 adulte/1 enfant 75€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T11:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T11:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00

En DUO 1 adulte ET 1 enfant pour : CRÉER UNE DIZAINE DE CADEAUX NATURE (bougie, savon, mobile, cosmétiques, bijoux…) pour :

– Partager des moments complices et créatifs à 4 mains ✨

– Réaliser qu’on peut faire des choses merveilleuses avec la Nature

– Développer motricité fine et concentration

– Créer des cadeaux Nature pour sa mamie, son parrain, son cousin, son voisin…

– Sensibiliser ensemble dans l’action à la consommation effrénée de cette période…

– Passer du temps rien que tous les DEUX avec son/un enfant ❤️

– Voir que la Nature est source de bien des richesses à portée de mains

Durée : 8h

Activité organisée par Anne-Jeanne – Educatrice Nature/Educatrice Montessori

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/green-christmas-creation-de-cadeaux-nature-parent-enfant-6201

92130 Issy-les-Moulineaux, France 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/green-christmas-creation-de-cadeaux-nature-parent-enfant-6201 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/green-christmas-creation-de-cadeaux-nature-parent-enfant-6201 »}]

UNE JOURNÉE d’ateliers créatifs Montessori-Nature en famille pour fabriquer de sublimes cadeaux issus de la Nature ! Nature Atelier nature