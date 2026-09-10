Green Line / Rencontre avec Sylvie Ballyot, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

Green Line / Rencontre avec Sylvie Ballyot Lundi 28 septembre, 19h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-28T19:30:00+02:00 – 2026-09-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-28T19:30:00+02:00 – 2026-09-28T21:30:00+02:00

Green Line / de Sylvie Ballyot / 2h30 / France

Rencontre avec Sylvie Ballyot

Lundi 28 septembre, 19h30 au Cratère

Synopsis : En animation et archives, retour sur la guerre civile du Liban, à hauteur d’enfant, sur les traces de Fida, née en 1975 à Beyrouth, qui déploie les plis de sa mémoire en interrogeant d’anciens protagonistes du conflit. Entre fureur passée et poésie de la mise en scène, un poignant récit cathartique.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/green-line »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRBCQU6#showsession?id=emsx001100018876&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Green Line — Lundi 28 septembre, 19h30 au Cratère Cinema Toulouse