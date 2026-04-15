Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

GREEN Market, marché 100% végétal, place Nansouty, Bordeaux

GREEN Market, marché 100% végétal, place Nansouty, Bordeaux

GREEN Market, marché 100% végétal, place Nansouty, Bordeaux dimanche 17 mai 2026.

Lieu : place Nansouty

Adresse : place nansouty

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : entrée libre

GREEN Market, marché 100% végétal Dimanche 17 mai, 09h30 place Nansouty Gironde

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T09:30:00+02:00 – 2026-05-17T14:30:00+02:00
Fin : 2026-05-17T09:30:00+02:00 – 2026-05-17T14:30:00+02:00

Marché de petits producteurs locaux – 100% végétal
➡️ Espace abrité pour détente et restauration sur place
Table de dons de graines et boutures
Réservations sur la boutique en ligne : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop
Tombola gratuite sur place
Ambiance musicale

place Nansouty place nansouty Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/817336710643399/ »}] [{« link »: « https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop »}]
Évènement festif : marché de petits producteurs locaux, don de graines et boutures, tombola gratuite,… marché de producteurs vegan

green market

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)