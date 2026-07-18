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green star • Dum Supplement SUPERSONIC Paris

samedi 26 septembre 2026 · SUPERSONIC · Paris

green star • Dum Supplement SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
SUPERSONIC
Adresse
9 Rue Biscornet
Ville
75012 Paris
Département
Paris

GREEN STAR (22h30)

(Shoegaze – Londres, UK)

Inspiré par les sonorités immersives et complexes du noise rock et du shoegaze, green star apporte une touche fraîche et passionnante aux paysages musicaux viscéraux et bruts du rock expérimental qui les a réunis.

Composé de Lilah Bobak de Los Angeles, Pedro Soler de Majorque et Alberto De Torre de Madrid, le groupe s’est formé à Londres via la scène artistique collaborative de la ville, se liant d’amitié grâce à leur amour commun pour Sonic Youth et Swirlies.

https://greenstar.bandcamp.com/

https://youtu.be/lWSG4BUrfw8?si=G7EnlH10teavetbc

DUM SUPPLEMENT (20h30)

(Alt rock – Montréal/Paris, CAN/FR)

dum supplement est un duo rock alternatif de Montréal/Paris, formé par Tala Elamine et Gabriel Peyrieux. Avec des influences entre le shoegaze des années 90s et la folk, leur univers mélangent des sonorités garages brutes avec une guitare envoutante et une voix chaleureuse.

Leur premier EP sort en Septembre 2026.

Les 3 influences : Cat Power, Sonic Youth, Shipping News

https://www.instagram.com/dumsupplement/

La suite de la programmation arrive très vite !

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Samedi 26 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… My Bloody Valentine, Sorry & Just Mustard.
Le samedi 26 septembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T19:00:00+02:00_2026-09-26T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/79pn7ZfqJ https://fb.me/e/79pn7ZfqJ


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