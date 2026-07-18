green star • Dum Supplement SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

GREEN STAR (22h30)

(Shoegaze – Londres, UK)

Inspiré par les sonorités immersives et complexes du noise rock et du shoegaze, green star apporte une touche fraîche et passionnante aux paysages musicaux viscéraux et bruts du rock expérimental qui les a réunis.

Composé de Lilah Bobak de Los Angeles, Pedro Soler de Majorque et Alberto De Torre de Madrid, le groupe s’est formé à Londres via la scène artistique collaborative de la ville, se liant d’amitié grâce à leur amour commun pour Sonic Youth et Swirlies.

https://greenstar.bandcamp.com/

https://youtu.be/lWSG4BUrfw8?si=G7EnlH10teavetbc

DUM SUPPLEMENT (20h30)

(Alt rock – Montréal/Paris, CAN/FR)

dum supplement est un duo rock alternatif de Montréal/Paris, formé par Tala Elamine et Gabriel Peyrieux. Avec des influences entre le shoegaze des années 90s et la folk, leur univers mélangent des sonorités garages brutes avec une guitare envoutante et une voix chaleureuse.

Leur premier EP sort en Septembre 2026.

Les 3 influences : Cat Power, Sonic Youth, Shipping News

https://www.instagram.com/dumsupplement/

La suite de la programmation arrive très vite !

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Samedi 26 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… My Bloody Valentine, Sorry & Just Mustard.

Le samedi 26 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T19:00:00+02:00_2026-09-26T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/79pn7ZfqJ https://fb.me/e/79pn7ZfqJ



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