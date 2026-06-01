Green Washing Comedy Club, Le Nautilus, Perpignan

Green Washing Comedy Club Vendredi 19 juin, 20h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:30:00+02:00

Le Nautilus, Perpignan • Tarif: 5€. Ouverture des portes à 19h.

Soirée d’inauguration du Climat Libé Tour : Libération invite le Greenwashing Comedy Club. Au programme : Avotcha, Perrine Déza et Claire Isirdi. Avotcha et Perrine Déza sont de Toulouse.

Pour ouvrir le Climat Libé Tour du Nostre Mar Festival, place au Green Washing Comedy Club. La troupe a un principe directeur : il ne s’agit pas de dédramatiser les constats, mais d’aborder avec humour nos contradictions, nos peurs, nos envies, face à la transition environnementale, pour planter des graines et pour aider à rire salutairement sur des sujets anxiogènes.

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.climat-libe-tour.liberation.fr/perpignan-19-20-juin-2026#programmation »}]

Vendredi 19 juin 2026 20h