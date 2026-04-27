Greg Duth Coquilles Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
Greg Duth Coquilles Espace Julien Marseille 6e Arrondissement dimanche 14 février 2027.
Marseille 6e Arrondissement
Greg Duth Coquilles
Dimanche 14 février 2027 à partir de 18h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 18:00:00
fin : 2027-02-14
Date(s) :
2027-02-14
Greg Duth en scène à l’Espace Julien pour son spectacle Coquilles !
On ne fait pas de bonnes vannes sans casser des œufs !
Il n’allait pas faire la description détaillée du spectacle. Personne ne lisait les descriptions.
Il avait conscience qu’il était vain, à ce stade, d’essayer de vous convaincre qu’il était encore plus marrant en vrai que sur insta, que ce spectacle était unique chaque soir car les sketchs étaient tirés au sort par le public, et qu’il faisait du stand-up, des personnages et bien d’autres choses encore…
Auteur Greg Duth
Interprète Greg Duth
Mise en scène Rabah Benachour .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
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English :
Greg Duth on stage at Espace Julien for his show Coquilles !
L’événement Greg Duth Coquilles Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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