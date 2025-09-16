Greg Petras « empêche moi » Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Greg Petras « empêche moi » Le Dôme Marseille 4e Arrondissement samedi 23 mai 2026.

Greg Petras « empêche moi »

Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h30. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 27 – 27 – EUR

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Greg Petras, enfant du pays, (au cas où vous ne le saviez pas encore) à choisi le DÔME pour la dernière de son spectacle « Empêche-moi!!!

« EMPÊCHE MOI »





OH MY PROD! et ASP MISTRAL présentent GREG PETRAS



Après 10 ans de bons et loyaux services chez les Marins pompiers de Marseille, venez découvrir comment ce jeune père de famille a tout plaqué (enfin presque, les enfants sont toujours là… pour tenter l’impossible devenir humoriste !!

Si vous avez aimé son quotidien et son authenticité sur les réseaux, vous allez obligatoirement l’adorer sur scène, à la maison chez lui, chez vous , le 23 mai 2026 et la … personne ne pourra l’en empêcher. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Local boy Greg Petras (in case you didn’t already know) has chosen the DÔME for the final performance of his show « Empêche-moi!!! »

German :

Greg Petras, ein Kind des Landes (falls Sie es noch nicht wussten), hat den DÔME für die letzte Vorstellung seines Stücks « Empêche-moi!

Italiano :

Il ragazzo locale Greg Petras (nel caso non lo sapeste già) ha scelto il DÔME per la performance finale del suo spettacolo « Empêche-moi!!! »

Espanol :

El chico local Greg Petras (por si aún no lo sabías) ha elegido el DÔME para la representación final de su espectáculo « Empêche-moi!!! »

