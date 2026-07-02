GRÉGOIRE MARET & FRENDS, Alhambra, Genève
mercredi 9 décembre 2026 · Alhambra · Genève
Informations pratiques
GRÉGOIRE MARET & FRENDS Mercredi 9 décembre, 20h00 Alhambra
Divers tarifs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T22:30:00+01:00
Fin : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T22:30:00+01:00
GRÉGOIRE MARET & FRENDS
Grégoire Maret, harmoniciste genevois installé à New York depuis trente ans, a redéfini la place de l’harmonica dans le jazz moderne. Lauréat de plusieurs Grammy Awards, il collabore avec Herbie Hancock, Pat Metheny, Sting ou Marcus Miller.
Il sera sur la scène mythique de l’Alhambra à Genève pour un concert exceptionnel. Découvrez l’harmonica comme vous ne l’avez jamais entendu.
Horaires (sous réserve de modifications) :
Portes : 19h00
Concert : 20h00
Contact (organisateur) :
contact@unlimitedmusic.fr / 0033 680 02 29 34
Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/gregoire-maret-friends/f7123dc1-2487-4640-9b52-2b41a9bce13e/events/392670 »}] [{« link »: « mailto:contact@unlimitedmusic.fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/
Unlimited Music France présente : Grégoire Maret & Friends en concert à l’Alhambra, le 09 décembre 2026
©Ingrid Hertfelder
À voir aussi à Genève
- «Spécial été» : un objet, un son, une histoire : à la rencontre de Bisha, la chèvre bleue, Bibliothèque du musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève 2 juillet 2026
- Festival Les Arts de rue, Place de Graveson, Genève 2 juillet 2026
- Urban Training, Mairie de Lancy, Genève 2 juillet 2026
- Cours de Stretching, Musée d’art et d’histoire, Genève 2 juillet 2026
- Eté au jardin Portraits croisés une comédie VUSICALE, Temple de Plan-les-Ouates, Genève 2 juillet 2026