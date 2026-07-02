GRÉGOIRE MARET & FRENDS, Alhambra, Genève

Informations pratiques

GRÉGOIRE MARET & FRENDS Mercredi 9 décembre, 20h00 Alhambra

Divers tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T22:30:00+01:00

GRÉGOIRE MARET & FRENDS

Grégoire Maret, harmoniciste genevois installé à New York depuis trente ans, a redéfini la place de l’harmonica dans le jazz moderne. Lauréat de plusieurs Grammy Awards, il collabore avec Herbie Hancock, Pat Metheny, Sting ou Marcus Miller.

Il sera sur la scène mythique de l’Alhambra à Genève pour un concert exceptionnel. Découvrez l’harmonica comme vous ne l’avez jamais entendu.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 19h00

Concert : 20h00

Contact (organisateur) :

contact@unlimitedmusic.fr / 0033 680 02 29 34

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/gregoire-maret-friends/f7123dc1-2487-4640-9b52-2b41a9bce13e/events/392670 »}] [{« link »: « mailto:contact@unlimitedmusic.fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Unlimited Music France présente : Grégoire Maret & Friends en concert à l’Alhambra, le 09 décembre 2026

©Ingrid Hertfelder