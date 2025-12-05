Grenoble, dans le tourbillon de l’ère napoléonienne, visite guidée au cimetière Saint-Roch par Mao Tourmen, Cimetière Saint-Roch de Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

Grenoble, dans le tourbillon de l’ère napoléonienne, visite guidée au cimetière Saint-Roch par Mao Tourmen Dimanche 20 septembre, 10h15 Cimetière Saint-Roch de Grenoble Isère

Places limitées – Réservations obligatoires – Participation libre « au chapeau »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Du jeune Bonaparte à l’Empereur exilé à Sainte Hélène, notre ville a vécu intensément ces années mouvementées telles qu’elles nous sont évoquées à travers le destin de quelques personnages, civils ou militaires, qui s’y sont illustrés. Acteurs ou témoins, ils ont fait parler d’elle, dans le complot du retour de l’île d’Elbe, les conspirations, les actions batailleuses, les prises de positions politiques et religieuses ; ils ont infléchi le cours de son histoire.

R.V. à l’entrée principale du cimetière – rue du Souvenir

Cimetière Saint-Roch de Grenoble 2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 07 87 63 39 83 https://www.saintrochgrenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/saint-roch-vous-avez-dit-cimetiere/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine-au-cimetiere-saint-roch-de-grenoble »}, {« type »: « email », « value »: « saint.roch.grenoble@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 63 39 83 »}] Le Cimetière Saint-Roch, créé en 1810, compte actuellement 29 000 concessions sur 13 ha.

Plus de 800 tombes ont été classées remarquables pour leur intérêt architectural, artistique ou historique suite à un inventaire patrimonial réalisé par la Ville de Grenoble. Nombre de personnalités grenobloises qui ont fait l’histoire de la ville, au XIXe siècle et au début du XXe, y sont inhumées : hommes politiques, scientifiques, artistes, religieux, militaires…

Ainsi, en 1901, on pouvait lire dans la Revue des Alpes pittoresques : « En peu d’années, le cimetière a pris un aspect à la fois grave et majestueux : en 1826, on y a construit la belle chapelle à laquelle aboutit l’allée principale et, plus tard en 1884, on y plaça les stations d’un chemin de croix (…). Notre nécropole, par la valeur et la beauté de ses mausolées, est une des plus riches de Province et c’est avec justice que nous en sommes fiers ! » Bus n° 17 et n° 18 – Arrêt Saint-Roch (Entrée rue du Souvenir)

Tram lignes B et D – Arrêt Ile Verte (Entrée rue Aimon de Chissé)

Du jeune Bonaparte à l’Empereur exilé à Sainte Hélène, notre ville a vécu intensément ces années mouvementées telles qu’elles nous sont évoquées à travers le destin de quelques personnages, civils ou…

©asroch