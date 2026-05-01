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Grignan voit la Vie en Roses ! Grignan

Grignan voit la Vie en Roses ! Grignan samedi 16 mai 2026.

Adresse : Place Sévigné

Ville : 26230 Grignan

Département : Drôme

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 5 5

Grignan

Grignan voit la Vie en Roses !

Place Sévigné Grignan Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Ce 16 mai 2026, devant la mairie.
Toute la journée Vente de rosiers
Conférences, Jeux de Piste, Ateliers et visites guidées sur réservation au tarif de 5 euros
En réservant via le lien Helloasso sur le site https://www.grignan-rosesanciennnes.com
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Place Sévigné Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   rosesanciennesgrignan@gmail.com

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English :

This May 16, 2026, in front of the town hall.
All day: Sale of rosebushes
Conferences, Piste Games, Workshops and guided tours: bookable for 5 euros
By booking via the Helloasso link on https://www.grignan-rosesanciennnes.com

L’événement Grignan voit la Vie en Roses ! Grignan a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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