Foire Agricole ou Fiero au Païs Grignan

Foire Agricole ou Fiero au Païs

Allée du 11 novembre Grignan Drôme

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 19:30:00

2026-05-10

La Foire agricole de Grignan ou Fiero au Païs célèbre les 400 ans de la naissance de la Marquise de Sévigné.

Retrouvez les exposants sur l’allée du 11 novembre et sur la place du Mail

Animations enfants, omelette aux truffes, buvette… et encore plus !

Allée du 11 novembre Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 29 61 foireagricolegrignan@orange.fr

English : Foire Agricole

The Grignan Agricultural Fair, or Fiero au Païs, celebrates the 400th anniversary of the birth of the Marquise de Sévigné.



Find the exhibitors on the Allée du 11 Novembre and in the Place du Mail.



Children’s activities, truffle omelets, refreshments… and much more!

