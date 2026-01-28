Du Duel à la Danse ! Château de Grignan Grignan

Du Duel à la Danse !

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-05-02 22:30:00

2026-04-30

Parcours théâtral en soirée partez à la rencontre de ceux qui ont fait la renommée de Grignan et de la plus illustre Madame de Sévigné et laissez-vous surprendre par le faste des réceptions données dans le petit Versailles de Provence.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

Evening theatre tour: come and meet those who made Grignan famous and the most illustrious: Madame de Sévigné and let yourself be surprised by the splendor of the receptions given in the little Versailles of Provence.

