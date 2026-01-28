Du Duel à la Danse ! Château de Grignan Grignan
Du Duel à la Danse ! Château de Grignan Grignan jeudi 30 avril 2026.
Du Duel à la Danse !
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:30:00
fin : 2026-05-02 22:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Parcours théâtral en soirée partez à la rencontre de ceux qui ont fait la renommée de Grignan et de la plus illustre Madame de Sévigné et laissez-vous surprendre par le faste des réceptions données dans le petit Versailles de Provence.
.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evening theatre tour: come and meet those who made Grignan famous and the most illustrious: Madame de Sévigné and let yourself be surprised by the splendor of the receptions given in the little Versailles of Provence.
L’événement Du Duel à la Danse ! Grignan a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes