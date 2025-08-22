Circuit des roses anciennes dans le village Grignan Drôme

Circuit des roses anciennes dans le village

Circuit des roses anciennes dans le village Mairie 26230 Grignan Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

400 rosiers et plus de 150 variétés offrant une étonnante diversité de formes, de couleurs et de senteurs, accompagnent ainsi les visiteurs dans leur découverte du village.

http://www.grignan-rosesanciennes.com/ +33 4 75 46 56 75

English : Parcours des roses avec Grignan Pierres et Roses Anciennes

Conferences, visits of gardens and workshops, guided tours for groups in May and June. The association decorates with flowers the village.

Deutsch : Parcours des roses avec Grignan Pierres et Roses Anciennes

400 Rosensträucher und mehr als 150 Sorten, die eine erstaunliche Vielfalt an Formen, Farben und Düften bieten, begleiten so die Besucher auf ihrer Entdeckungsreise durch das Dorf.

Italiano :

400 rosai e più di 150 varietà che offrono una sorprendente diversità di forme, colori e profumi, accompagnano i visitatori alla scoperta del villaggio.

Español : Parcours des roses avec Grignan Pierres et Roses Anciennes

400 rosales y más de 150 variedades que ofrecen una asombrosa diversidad de formas, colores y olores, acompañan al visitante en su descubrimiento del pueblo.

