Grignan 1690 Reconstitution historique Château de Grignan Grignan

Grignan 1690 Reconstitution historique

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme

Tarif : 8 – 8 – 22 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-05-03 22:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Participez à 3 jours de reconstitution historique chez le comte et la comtesse de Grignan qui reçoivent en grande pompe Madame de Sévigné.

Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English : Grignan 1690 Historical Reenactment

Take part in 3 days of historical reenactment at the home of the Count and Countess of Grignan, who are receiving Madame de Sévigné with great pomp.

