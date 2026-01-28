Grignan 1690 Reconstitution historique Château de Grignan Grignan
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan Drôme
Tarif : 8 – 8 – 22 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-05-03 22:30:00
2026-04-30
Participez à 3 jours de reconstitution historique chez le comte et la comtesse de Grignan qui reçoivent en grande pompe Madame de Sévigné.
Château de Grignan 23 rue Montant au Château Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr
English : Grignan 1690 Historical Reenactment
Take part in 3 days of historical reenactment at the home of the Count and Countess of Grignan, who are receiving Madame de Sévigné with great pomp.
