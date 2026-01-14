Commémoration des 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné Maison de l’Imprimeur Atelier-Musée Colophon Grignan

Commémoration des 400 ans de la naissance de Madame de Sévigné

A l’occasion de la commémoration des 400 ans de la naissance de Mme de Sévigné, l’association Les Amis de Colophon à Grignan organise une journée lectures, atelier d’écriture, conférence et rencontre littéraire autour de sa vie et de sa correspondance.

English : Commemoration of the 400th anniversary of the birth of Madame de Sévigné

To mark the 400th anniversary of the birth of Mme de Sévigné, the association Les Amis de Colophon in Grignan is organizing a day of readings, a writing workshop, a conference and a literary meeting about her life and correspondence.

