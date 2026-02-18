Parcours d’Art Belle Marquise de Vera Molnár Grignan Drôme

Parcours d’Art Belle Marquise de Vera Molnár

Parcours d’Art Belle Marquise de Vera Molnár Place Sévigné 26230 Grignan Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le parcours d’art Belle Marquise de Vera Molnár vous fait cheminer dans le centre de Grignan à la recherche de 6 plaques métalliques où sont repris les variations de la célèbre phrase marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour .

http://www.ville-grignan.fr/ +33 4 75 46 50 06

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English :

Vera Molnár’s Belle Marquise art trail takes you through the center of Grignan in search of 6 metal plaques featuring variations on the famous phrase marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour ( marquise, your beautiful eyes make me die of love ).

Deutsch :

Der Kunstparcours Belle Marquise von Vera Molnár führt Sie durch das Zentrum von Grignan auf der Suche nach sechs Metallplatten, auf denen die Variationen des berühmten Satzes Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour (Marquise, Ihre schönen Augen lassen mich vor Liebe sterben) wiedergegeben sind.

Italiano :

Il percorso artistico Belle Marquise di Vera Molnár vi porta attraverso il centro di Grignan alla ricerca di 6 targhe metalliche che presentano variazioni della famosa frase marchesa, i tuoi begli occhi mi fanno morire d’amore .

Español :

El recorrido artístico Belle Marquise de Vera Molnár le lleva por el centro de Grignan en busca de 6 placas metálicas con variaciones de la famosa frase marquesa, tus bellos ojos me hacen morir de amor .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-18 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme