Rencontre littéraire Colophon Grignan
Rencontre littéraire Colophon Grignan vendredi 1 mai 2026.
Rencontre littéraire
Colophon 3 place Saint-Louis Grignan Drôme
Début : 2026-05-01 18:30:00
fin : 2026-05-01 20:00:00
2026-05-01
Rencontre en présence de GENEVIEVE HAROCHE-BOUZINAC présenttion de son livre Madame de Sévigné animée par Monique Gobin
Colophon 3 place Saint-Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr
English :
Rencontre en présence de GENEVIEVE HAROCHE-BOUZINAC presentation of her book Madame de Sévigné hosted by Monique Gobin
