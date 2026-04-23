Grignan

exposition de peinture

galerie St Louis, 12 rue St Louis GRIGNAN Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:30:00

fin : 2026-10-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

exposition d ‘œuvres du peintre ,Eduardo Pisano, ;il fait partie de la 3éme vague des artistes espagnols qui s’installe à Montparnasse où il cotoiera Picasso, Dali ,Grau Sala

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galerie St Louis, 12 rue St Louis GRIGNAN Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 44 40 05 sibylle@feuilhade.com

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English :

exhibition of works by the painter Eduardo Pisano, part of the 3rd wave of Spanish artists who settled in Montparnasse, where he rubbed shoulders with Picasso, Dali and Grau Sala

L’événement exposition de peinture Grignan a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes