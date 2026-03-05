Exposition body and soul FAUBOURG 15 Grignan

Exposition body and soul

FAUBOURG 15 15 GRANDE RUE DU FAUBOURG 26230 GRIGNAN Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Exposition, vente de l’artiste plasticienne Stéphanie Grillet, elle présentera des dessins et des collages en papier et carton de réemploi

.

FAUBOURG 15 15 GRANDE RUE DU FAUBOURG 26230 GRIGNAN Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 74 52 76 ad.michallon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition and sale by visual artist Stéphanie Grillet, featuring drawings and collages in recycled paper and cardboard

L’événement Exposition body and soul Grignan a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes