Exposition body and soul FAUBOURG 15 Grignan
Exposition body and soul FAUBOURG 15 Grignan mardi 12 mai 2026.
Exposition body and soul
FAUBOURG 15 15 GRANDE RUE DU FAUBOURG 26230 GRIGNAN Grignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Exposition, vente de l’artiste plasticienne Stéphanie Grillet, elle présentera des dessins et des collages en papier et carton de réemploi
.
FAUBOURG 15 15 GRANDE RUE DU FAUBOURG 26230 GRIGNAN Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 74 52 76 ad.michallon@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition and sale by visual artist Stéphanie Grillet, featuring drawings and collages in recycled paper and cardboard
L’événement Exposition body and soul Grignan a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes