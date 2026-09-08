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Grigno’pages, Résidence autonomie, Ambarès-et-Lagrave

samedi 3 octobre 2026 · Résidence autonomie · Ambarès-et-Lagrave

Grigno’pages, Résidence autonomie, Ambarès-et-Lagrave

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Résidence autonomie
Adresse
42 Av. Jules Ferry, 33440 Ambarès-et-Lagrave
Ville
33440 Ambarès-et-Lagrave
Département
Gironde
Tarif
Gratuit - sur inscription - Adultes

Grigno’pages Samedi 3 octobre, 10h30 Résidence autonomie Gironde

Gratuit – sur inscription – Adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Cette année, la Nuit des bibliothèques donne le coup d’envoi de notre grande thématique annuelle : le polar. Mystères, énigmes, jeux et suspense seront au rendez-vous.

  • Grigno’pages Noir, un club de lecteurs exceptionnel consacré au roman policier.

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Club de lecteurs polar coup de coeur

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