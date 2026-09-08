AGENDA · Ambarès-et-Lagrave
Grigno’pages, Résidence autonomie, Ambarès-et-Lagrave
samedi 3 octobre 2026 · Résidence autonomie · Ambarès-et-Lagrave
Informations pratiques
Grigno’pages Samedi 3 octobre, 10h30 Résidence autonomie Gironde
Gratuit – sur inscription – Adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Cette année, la Nuit des bibliothèques donne le coup d’envoi de notre grande thématique annuelle : le polar. Mystères, énigmes, jeux et suspense seront au rendez-vous.
- Grigno’pages Noir, un club de lecteurs exceptionnel consacré au roman policier.
Résidence autonomie 42 Av. Jules Ferry, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 15 20 »}]
Club de lecteurs polar coup de coeur
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- Visite de la chapelle des Templiers, Chapelle des Templiers, Ambarès-et-Lagrave 19 septembre 2026
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