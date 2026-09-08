Grigno’pages, Résidence autonomie, Ambarès-et-Lagrave

Informations pratiques

Grigno’pages Samedi 3 octobre, 10h30 Résidence autonomie Gironde

Gratuit – sur inscription – Adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Cette année, la Nuit des bibliothèques donne le coup d’envoi de notre grande thématique annuelle : le polar. Mystères, énigmes, jeux et suspense seront au rendez-vous.

Grigno’pages Noir, un club de lecteurs exceptionnel consacré au roman policier.

Résidence autonomie 42 Av. Jules Ferry, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 15 20 »}]

Club de lecteurs polar coup de coeur