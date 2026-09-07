Jeu : Les petits champions du Patrimoine, Bibliothèque François Mitterrand, Ambarès-et-Lagrave

Informations pratiques

Jeu : Les petits champions du Patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque François Mitterrand Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville en répondant à un quiz ludique au fil de votre promenade.

Une activité conviviale, idéale pour petits et grands, qui permet d’explorer le patrimoine local tout en s’amusant.

Bibliothèque François Mitterrand 9, rue Edmond Faulat, 33450 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville en répondant à un quiz ludique au fil de votre promenade.

©Ville d’Ambarès et Lagrave