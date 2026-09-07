Jeu : Les petits champions du Patrimoine, Bibliothèque François Mitterrand, Ambarès-et-Lagrave
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque François Mitterrand · Ambarès-et-Lagrave
Informations pratiques
Jeu : Les petits champions du Patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque François Mitterrand Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville en répondant à un quiz ludique au fil de votre promenade.
Une activité conviviale, idéale pour petits et grands, qui permet d’explorer le patrimoine local tout en s’amusant.
Bibliothèque François Mitterrand 9, rue Edmond Faulat, 33450 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Partez à la découverte des lieux emblématiques de la ville en répondant à un quiz ludique au fil de votre promenade.
©Ville d’Ambarès et Lagrave
À voir aussi à Ambarès-et-Lagrave (Gironde)
- Pitchouthèque – Le gang des doudous, Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave, Ambarès-et-Lagrave 12 septembre 2026
- Exposition photo « Ambarès hier, Ambarès aujourd’hui », Pôle Culturel Evasion, Ambarès-et-Lagrave 19 septembre 2026
- Visite de la chapelle des Templiers, Chapelle des Templiers, Ambarès-et-Lagrave 19 septembre 2026
- Projection de films documentaires, Pôle Culturel Evasion, Ambarès-et-Lagrave 19 septembre 2026
- Temps de clôture de l’exposition, Pôle Culturel Evasion, Ambarès-et-Lagrave 19 septembre 2026