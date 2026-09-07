Pitchouthèque – Le gang des doudous, Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave, Ambarès-et-Lagrave

Informations pratiques

Pitchouthèque – Le gang des doudous 12 septembre 2026 – 5 juin 2027, certains samedis Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:00:00+02:00

Fin : 2027-06-05T11:00:00+02:00 – 2027-06-05T12:00:00+02:00

Les bibliothécaires de la section jeunesse invitent les enfants et leurs familles à partager un moment de lecture, de découverte et d’émerveillement. À travers une sélection d’albums coup de cœur, soigneusement choisis autour de thématiques variées et au rythme des saisons, les histoires prennent vie grâce à des lectures vivantes, mises en scène avec créativité. Comptines, petits accessoires, jeux de voix et surprises viennent enrichir ces instants pour captiver les plus jeunes et éveiller leur imagination.

Un rendez-vous chaque premier samedi du mois, faites le plein de poésie, de rires et d’émotions, à vivre en famille, pour grandir avec les livres et partager le goût des histoires dès le plus jeune âge.

Bibliothèque François Mitterrand d’Ambarès-et-Lagrave 9 Rue Edmond Faulat Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 15 20 »}]

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