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Grigory Sokolov Halle aux Grains Toulouse

Grigory Sokolov Halle aux Grains Toulouse

Grigory Sokolov Halle aux Grains Toulouse lundi 31 mai 2027.

Lieu : Halle aux Grains

Adresse : 1 place Dupuy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 31 mai 2027

Fin : mardi 1 juin 2027

Heure de début : 20:00

Heure de fin : 22:00

Tarif : De 20 à 80€

Chaque récital de Grigory Sokolov est un évènement dont on sort bouleversé. Le toucher du piano, la respiration des phrases, le jeu sur les silences, les contrastes, l’extrême concentration de la pensée, la virtuosité au service de la musique seule… Le pianiste russe demeure un artiste majeur de la scène internationale.

PROGRAMME :

Programme communiqué ultérieurement

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