Grigory Sokolov Halle aux Grains Toulouse
Grigory Sokolov Halle aux Grains Toulouse lundi 31 mai 2027.
Chaque récital de Grigory Sokolov est un évènement dont on sort bouleversé. Le toucher du piano, la respiration des phrases, le jeu sur les silences, les contrastes, l’extrême concentration de la pensée, la virtuosité au service de la musique seule… Le pianiste russe demeure un artiste majeur de la scène internationale.
PROGRAMME :
Programme communiqué ultérieurement
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