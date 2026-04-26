Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Grimpée cycliste du Wintersberg

58 route de Bitche Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 08:30:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez participer à cette grimpée du Wintersberg qui aura pour arrivée le col de la Liese ! Départ à 9h30 de la grimpée individuelle chronométrée et à 11h15 du mass start groupé.

Grimpée & Gravel du Wintersberg

• Montée chronométrée CLM (route)

• Mass Start allure libre (route)

• Gravel deux parcours ; 52km et 37km

Ouvert aux licenciés et non licenciés (certificat médical nécessaire pour la grimpée chronométrée pour les NL)

Buvette & restauration sur place .

58 route de Bitche Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 91 03 60 theprincesse67@hotmail.fr

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English :

Come and take part in this climb of the Wintersberg, finishing on the Col de la Liese! Start at 9.30 am for the timed individual climb and at 11.15 am for the mass start.

L’événement Grimpée cycliste du Wintersberg Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte