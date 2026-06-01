Gris Futuro live, Placette Turenne, Paris

Gris Futuro live Dimanche 21 juin, 18h00 Placette Turenne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Gris Futuro est un duo de minimal synth formé fin 2021 par la Lituanienne Eglė Naujokaitytė et le Mexicain Rogelio Serrano, dont les principaux outils de création sont des synthétiseurs modulaires et autres instruments analogiques.

Le nom du groupe s’inspire de leur passion pour l’architecture brutaliste et la musique synthé de la fin des années 70, ainsi que de leur opposition aux tendances d’un monde homogénéisé et algorithmique : à la différence des synthétiseurs numériques, qui convertissent directement l’électricité en son, les synthétiseurs analogiques fonctionnent toujours avec une certaine part d’imprécision et d’erreur.

Rogelio Serrano (également connu sous le nom d’Equinoxious dans la scène synth) compose de la musique avec des équipements analogiques depuis plus d’une décennie ; il ne le fait pas par nostalgie, mais cherche plutôt à présenter le son d’une époque légèrement antérieure sous un jour contemporain, et à le transformer en une matière (rétro)futuriste. De son côté, Eglė Naujokaitytė (également connue sous le nom de Mux : chanteuse, DJ et animatrice radio de longue date sur LRT Opus et d’autres stations) est fascinée par les synthés analogiques depuis de nombreuses années ; elle écrit et chante en plusieurs langues : les textes poétiques et métaphysiques de Gris Futuro, qui explorent des expériences émotionnelles et sensorielles multiples, les méandres du subconscient et les rêves, sont écrits en lituanien, espagnol, anglais et français.

Gris Futuro a sorti son premier LP, « Nowadaze » (2025), sur le label américain à La Carte Records, une cassette en édition limitée de son premier EP « Hide & See » sur le label britannique Industrial Coast, ainsi qu’un split vinyle avec Mauvaise Fin sur le label allemand Elektro Palast.

Gris Futuro s’est produit au Mexique et dans beaucoup d’autres pays d’Amérique latine, ainsi qu’en Lituanie, en France, en Allemagne et en Espagne, aux côtés d’artistes tels que Lebanon Hannover, Molchat Doma, Xeno & Oaklander, Das Ding, Automelodi et Nuovo Testamento, entre autres. En 2024, le duo a également joué en direct sur LRT dans le cadre de la série « Jaunatis ».

Les titres du duo ont été régulièrement intégrés à de nombreuses playlists de référence dans la scène synth au fil des années, et ils préparent actuellement l’enregistrement d’un nouvel EP aux tonalités plus sombres, inspirées de l’électro.

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**Gris Futuro** est un duo de _**minimal synth**_ formé fin 2021 par la Lituanienne **Eglė Naujokaitytė** et le Mexicain **Rogelio Serrano**, dont les principaux outils de création sont des et autres…

©Gris Futuro