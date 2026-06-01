Groove Syndicate, Square George V (Aragon), Pau

Groove Syndicate Dimanche 21 juin, 20h05 Square George V (Aragon) Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:05:00+02:00 – 2026-06-21T20:55:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:05:00+02:00 – 2026-06-21T20:55:00+02:00

Né de la rencontre de 9 musiciens talentueux, Groove Syndicate mélange les cuivres Jazz, les rythmes Soul et l’énergie Groove pour un concert qui fait vibrer les cœurs autant que les corps. Le groupe Béarno-Bigourdan déploie son répertoire autour de reprises cultes revisitées et de pépites plus confidentielles à découvrir absolument. Un moment envoûtant et irrésistible, porté par une section cuivres explosive et la voix lumineuse d’Andréa Baudy.

Square George V (Aragon) square george V, pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Le square Georges V, communément appelé Square Aragon, relie l’emblématique Boulevard des Pyrénées à la Place Clemenceau par le boulevard d’Aragon. Création majeure des années 1920-1930, il est entouré par le palais d’Aragon et le palace d’Ossau, avec son style paquebot. Cet écrin vert, qui accueille de nombreuses manifestations offre l’une des plus belles vues de Pau.

Né de la rencontre de 9 musiciens talentueux, **Groove Syndicate** mélange les cuivres Jazz, les rythmes Soul et l’énergie Groove pour un concert qui fait vibrer les cœurs autant que les corps. Le de…

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