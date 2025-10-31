Grotte du Pech Merle 1926 2026 un siècle d’ouverture au public

Cabrerets Lot

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

En 2026, la grotte du Pech Merle célèbre un siècle d’ouverture !

En 1926, 4 ans après la découverte des dessins, les aménagements de la cavité permettent d’ouvrir la grotte ornée du Pech Merle aux visiteurs (l’inauguration officielle de la cavité ne se fera qu’en 1930).

Ces premières visites se font à la lampe acétylène jusqu’à ce que l’électrification de la grotte intervienne en 1934.

Un nouveau centenaire !

4 ans après le centenaire de la découverte, en 2022, le Centre de Préhistoire marque ce nouvel anniversaire.

Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 27 05

English :

In 2026, the Pech Merle cave celebrates a century of opening!

In 1926, 4 years after the discovery of the drawings, the Pech Merle cave was opened to visitors (the cave was not officially inaugurated until 1930).

These first visits were made by acetylene lamp, until the cave was electrified in 1934.

A new centenary!

4 years after the centenary of the discovery, in 2022, the Centre de Préhistoire marks a new anniversary.

German :

2026 feiert die Höhle von Pech Merle ein Jahrhundert der Öffnung!

1926, vier Jahre nach der Entdeckung der Zeichnungen, wurde die Höhle so umgebaut, dass sie für Besucher geöffnet werden konnte (die offizielle Einweihung der Höhle erfolgte erst 1930).

Die ersten Besuche erfolgten mit Acetylenlampen, bis die Höhle 1934 elektrifiziert wurde.

Ein weiteres hundertjähriges Jubiläum!

vier Jahre nach dem 100. Jahrestag der Entdeckung, im Jahr 2022, feiert das Centre de Préhistoire dieses neue Jubiläum.

Italiano :

Nel 2026, la grotta di Pech Merle festeggia un secolo di apertura!

Nel 1926, 4 anni dopo la scoperta dei disegni, la grotta di Pech Merle fu aperta ai visitatori (la grotta fu inaugurata ufficialmente solo nel 1930).

Le prime visite furono effettuate con una lampada ad acetilene fino a quando la grotta fu elettrificata nel 1934.

Un nuovo centenario!

4 anni dopo il centenario della scoperta, nel 2022, il Centre de Préhistoire celebrerà questo nuovo anniversario.

Espanol :

¡En 2026, la cueva de Pech Merle celebra un siglo de apertura!

En 1926, 4 años después del descubrimiento de los dibujos, la cueva de Pech Merle se abrió a los visitantes (la cueva no se inauguró oficialmente hasta 1930).

Estas primeras visitas se realizaron con lámpara de acetileno hasta que la cueva se electrificó en 1934.

Un nuevo centenario

4 años después del centenario del descubrimiento, en 2022, el Centre de Préhistoire conmemorará este nuevo aniversario.

