Grotte Rochefort privilège Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Grotte Rochefort privilège

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Visite à la frontale suivie d’un apéritif local

Un moment privilégié pour mettre vos sens en éveil.

Accordez-vous un temps d’émerveillement en (re)découvrant la grotte Rochefort plongée dans l’obscurité. A la lueur d’une lampe frontale, savourez le calme souterrain et laissez apparaître les teintes brutes des concrétions et formes mystérieuses. Un moment hors du temps, prolongé d’un apéritif aux saveurs locales, une fois la lumière retrouvée.

Visite réservée aux personnes majeures, sur réservation. .

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit by headlamp followed by a local aperitif

L’événement Grotte Rochefort privilège Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2026-01-23 par CDT53