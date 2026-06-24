GROUND Roubaix

Roubaix

GROUND

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-15 20:00:00

fin : 2027-06-15 21:40:00

Date(s) :

2027-06-15

Bounce + STUCK | Cie NASSANGAR & SONS OF WIND

Avec STUCK (lauréate du 1er prix Danse élargie), l’icône mondiale du whacking Mounia Nassangar signe une première création viscérale. Cinq danseuses y traversent un spectre émotionnel intense. À travers leurs poses théâtrales et leurs fulgurants moulinets de bras, le corps crie tout ce que les mots taisent.

En écho, Bounce répond par l’explosion. Lumi Sow et le collectif Sons of Wind y déploient une physicalité incandescente qui célèbre la puissance brute du hip-hop.

Deux esthétiques, deux langages et une même conviction danser, c’est exister. Une soirée portée par un héritage vivant et universel, qui nous rappelle que le corps, lui, ne ment jamais !

Bounce + STUCK | Cie NASSANGAR & SONS OF WIND

Avec STUCK (lauréate du 1er prix Danse élargie), l’icône mondiale du whacking Mounia Nassangar signe une première création viscérale. Cinq danseuses y traversent un spectre émotionnel intense. À travers leurs poses théâtrales et leurs fulgurants moulinets de bras, le corps crie tout ce que les mots taisent.

En écho, Bounce répond par l’explosion. Lumi Sow et le collectif Sons of Wind y déploient une physicalité incandescente qui célèbre la puissance brute du hip-hop.

Deux esthétiques, deux langages et une même conviction danser, c’est exister. Une soirée portée par un héritage vivant et universel, qui nous rappelle que le corps, lui, ne ment jamais ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Bounce + STUCK | NASSANGAR & SONS OF WIND Company

With STUCK (winner of the 1st prize at Danse Élargie), Mounia Nassangar, the global icon of whacking, presents her first visceral creation. Five dancers traverse an intense emotional spectrum. Through their theatrical poses and dazzling arm whirls, the body screams everything that words cannot express.

In response, *Bounce* answers with an explosion of energy. Lumi Sow and the Sons of Wind collective unleash an incandescent physicality that celebrates the raw power of hip-hop.

Two aesthetics, two languages, and one shared conviction: to dance is to exist. An evening driven by a living, universal legacy, reminding us that the body never lies!

L’événement GROUND Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme