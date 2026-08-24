Groupe de parole accueillir le deuil Rue de l’église Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

Groupe de parole accueillir le deuil

Rue de l’église Centre socio culturel Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 14:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Accueillir le deuil, groupe de parole animé par une praticienne spécialisée.

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Rue de l’église Centre socio culturel Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29

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English :

Coping with Grief, a support group led by a specialized practitioner.

L’événement Groupe de parole accueillir le deuil Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-24 par Royan Atlantique