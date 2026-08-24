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AGENDA · Meschers-sur-Gironde

Groupe de parole accueillir le deuil Rue de l’église Meschers-sur-Gironde

mardi 3 novembre 2026 · Rue de l'église · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue de l'église
Adresse
Centre socio culturel
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif

Meschers-sur-Gironde

Groupe de parole accueillir le deuil

Rue de l’église Centre socio culturel Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 14:00:00
fin : 2026-11-03

Date(s) :
2026-11-03

Accueillir le deuil, groupe de parole animé par une praticienne spécialisée.
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Rue de l’église Centre socio culturel Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 52 29 

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English :

Coping with Grief, a support group led by a specialized practitioner.

L’événement Groupe de parole accueillir le deuil Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-08-24 par Royan Atlantique

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